Manovra: Landini, 'zero su investimenti, gli unici sono per riarmo'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un rischio concreto di deindustrializzazione. In questa legge di bilancio, alla parola investimenti pubblici, la cifra è zero. Gli unici investimenti sono per il riarmo. Stellantis non produrrà più di 300 mila auto, che dovrebbe essere la produzione di un solo stabilimento. Non c'è alcuna idea di politica industriale". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all'evento dem 'Costruire l'Italia' a Montepulciano.