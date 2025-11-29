Industria: Landini, 'rischio molto concreto deindustrializzazione in Italia'

29 novembre 2025 a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Sant'Agostino dice che se togli i numeri alle cose, le cose periranno. Senza comprendere i numeri si rischia di non capire la realtà e credo che questo sia un punto di partenza importante". Lo dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, all'evento dem 'Costruire l'Italia' a Montepulciano. "Do qualche numero: la produzione industriale cala, con una crisi in interi settori, non solo l'Ilva, anche l'auto, l'elettrodomestico, la chimica di base, potrei continuare", per cui "siamo di fronte a un rischio molto concreto di deindustralizzazione del Paese".