Ucraina: Gori, 'bene risoluzione Ue a sostegno pace'

27 novembre 2025 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Niente che riguardi l'Ucraina deve essere deciso senza l'Ucraina, niente che riguarda l'Europa può essere deciso senza l'Europa”: il Parlamento Europeo ha approvato oggi la risoluzione sul sostegno alla pace in Ucraina, con il voto favorevole del gruppo S&D e della delegazione del Partito Democratico. La ricerca di una pace stabile richiede un cessate il fuoco credibile e condizioni di sicurezza definite per Kiev. Solo su queste basi può svilupparsi un percorso di pace, con prospettive di durata”: lo scrive su X l'europarlamentare Pd, Giorgio Gori.