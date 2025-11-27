Sicurezza: Lega, 'sinistra e regole non vanno d'accordo, Manetti colta in fragranza reato'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Vicenda vergognosa quella che ha coinvolto Cristina Manetti, colta in flagranza di reato mentre, per saltare la fila, prosegue tranquillamente in corsia d'emergenza. L'infrazione stradale della Manetti è un chiaro messaggio di come la sinistra e le regole non vadano d'accordo. Grazie alle forze dell'ordine che si trovano a dover lavorare con chi le regole dovrebbe rispettarle”. Così i deputati della Lega in commissione Trasporti.