Roma: Barelli (FI), 'uscita da fondo solidarietà comunale buona notizia'

27 novembre 2025 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “L'uscita di Roma dal Fondo di solidarietà comunale rappresenta un'ottima notizia. Ringraziamo il sottosegretario azzurro al Mef, Sandra Savino, per aver seguito l'iter di questa intesa, annunciata oggi in sede di Conferenza Stato-Città e che sarà attuata con il primo provvedimento utile. Si tratta di un passaggio significativo: da un lato, consente di liberare risorse da destinare agli altri Comuni italiani, contribuendo a una perequazione più equilibrata. Dall'altro, permetterà a Roma di godere di una maggiore flessibilità e autonomia nella gestione delle proprie finanze”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.