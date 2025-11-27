Regionali: Pagano (FI), 'soddisfatti del risultato elettorale, siamo partito di territorio'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti del risultato di Forza Italia alle regionali, un partito che, soprattutto dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, ha rafforzato la sua identità di forza radicata nei territori. Oggi contiamo su una rete solida di amministratori locali: sindaci, consiglieri comunali, assessori, voci quotidiane delle comunità. Questo patrimonio di presenza e ascolto si riflette nei risultati delle elezioni locali e regionali, dove Forza Italia riscuote un consenso crescente e diffuso". Così Nazario Pagano di Forza Italia a Sky Start.

"In Campania abbiamo sfiorato l'11%, consolidando una fiducia che ci incoraggia, mentre in Veneto abbiamo raddoppiato i voti rispetto a cinque anni fa: un segnale chiaro di crescita, costruita comune per comune, grazie al lavoro capillare dei nostri amministratori", conclude.