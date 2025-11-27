Ponte Messina: Nicita (Pd), 'rilievi Corte seri, restituire risorse a Sicilia e Calabria'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La Corte dei Conti ha avanzato rilievi molto seri e difficilmente superabili nell'attuale iter amministrativo del Ponte di Salvini. Da almeno due anni avevano avvertito che la fretta era figlia della propaganda e che molti necessari passi non erano stati compiuti nelle modalità previste dalle normative rilevanti. Ma intanto oltre 5 miliardi dei fondi europei Fsc sono stati sottratti alle regioni". Così in una nota il senatore Antonio Nicita. vice presidente del gruppo Pd in a Palazzo Madama.

"Ora la maggioranza voti l'emendamento Pd a firma Nicita-Irto per restituire questi fondi alla Sicilia e alla Calabria per opere pubbliche necessarie. Quando e se il Governo risolverà le questioni sollevate dalla Corte potrà trovare altre risorse. Ora si pensi agli italiani", conclude.