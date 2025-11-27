Pnrr: Albano (FdI), 'Italia avanza e guida classifica europea indicatori economici'

27 novembre 2025 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Due buone notizie arrivano oggi dal fronte europeo per l'Italia. Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la revisione del Pnrr italiano, confermando integralmente la dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro. Nei prossimi giorni è atteso il via libera al pagamento dell'ottava rata, mentre entro fine anno il Governo presenterà la richiesta di pagamento della penultima rata”. Così in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze e deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Albano.

"Ulteriori indicazioni positive per la nostra Nazione - prosegue - arrivano dal 'Mip Scoreboard' della Commissione europea, il rapporto che monitora i progressi compiuti nelle riforme dagli Stati membri che presentano squilibri macroeconomici. L'Italia, insieme a Malta, è il Paese dell'Ue che rispetta il maggior numero di indicatori, ben 12, superando economie spesso considerate un modello, come la Germania o i cosiddetti Paesi frugali, che ne soddisfano un numero significativamente inferiore".

"Negli ultimi due anni, dal 2022 al 2024, l'Italia ha inoltre ridotto da tre a uno il numero degli indicatori non rispettati. L'Italia si distingue in particolare per: posizione patrimoniale netta sull'estero, competitività ed export, basso livello di indebitamento di famiglie e imprese, ridotta disoccupazione, crescita del tasso di partecipazione al lavoro. Si tratta di segnali che confermano come l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, stia recuperando piena credibilità in Europa, con un ruolo sempre più affidabile riconosciuto", conclude.