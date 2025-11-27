Pd: a Montepulciano 'Costruire l'alternativa', domenica chiusura con Schlein

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Iniziano domani venerdì 28 novembre alle 15.30, a Montepulciano ai Giardini di Poggiofanti, i lavori di 'Costruire l'alternativa', l'incontro promosso dalle aree che hanno sostenuto Elly Schlein alla segreteria del Partito democratico. Tra gli interventi in programma, che vedranno alternarsi dal palco parlamentari, europarlamentari, amministratori locali, dirigenti di partito, ci saranno venerdì pomeriggio, tra gli altri, quello del sindaco di Bologna, Matteo Lepore e di Gianrico Carofiglio che farà una lezione sulle 'Parole per una resistenza civile'. Sabato 29 si parte alle 9.30 con il panel 'I compiti dei progressisti nel disordine globale', con la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci e gli ambasciatori Enzo De Luca e Pasquale Ferrara. A seguire 'Lo Stato di diritto, verso il referendum costituzionale' con Guido Raimondi, magistrato della Corte di Cassazione ed ex Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ed Edmondo Bruti Liberati, ex Procuratore della Repubblica di Milano.

Nel pomeriggio di sabato interverranno anche il segretario generale Cgil Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri della Uil, il segretario confederale Cisl Andrea Cuccello, il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini, il presidente Legacoop Simone Gamberini, il presidente Confesercenti Nico Gronchi, il direttore generale Svimez Luca Bianchi, il presidente Arci Walter Massa, il presidente Acli Emiliano Manfredonia, il presidente Ordine dei Medici Filippo Anelli e l'economista Emanuele Felice. Nel pomeriggio attesi il presidente dell'Anci e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A chiudere la tre giorni, domenica 30 alle 12.30 le conclusioni affidate alla segretaria dem Elly Schlein.