Natalità: Mattarella, 'non contrapposizione con integrazione migranti'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Sono ben note le difficoltà della struttura produttiva italiana per quel che riguarda la carenza di manodopera specializzata e non è certo questione che si risolve con misure dell'oggi. È utile osservare che affrontare i temi della natalità nel nostro Paese non è in contrapposizione con l'integrazione dei migranti", che "con il loro lavoro" e delle loro famiglie "contribuiscono al benessere della nostra comunità. Si tratta da parte loro di un contributo prezioso". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla quinta edizione degli Stati generali della natalità.