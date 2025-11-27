Natalità: Mattarella, 'dove consumi più alti meno nascite, riflettere su valori'

27 novembre 2025 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Per secoli, se non per millenni, vi è stato uno stretto rapporto tra le risorse di un territorio e l'incremento della popolazione, così come i millenari fenomeni migratori si sono nutriti fin dall'antichità di questo rapporto. Oggi appare addirittura capovolto, contraddittorio. Laddove i consumi privati appaiono più alti, si riscontra minore generatività. Una constatazione che induce a riflettere sui valori che possono caratterizzare i vari consorzi umani alle diverse longitudini". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla quinta edizione degli Stati generali della natalità.