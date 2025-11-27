Lega: a Tivoli partito lancia ‘patto per il Lazio', 'sicurezza e infrastrutture priorità'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La Lega ha lanciato oggi a Tivoli il ‘patto per il Lazio' nel corso della Conferenza Programmatica del partito regionale in cui sono stati fissati i punti cardine al centro del percorso che la Lega vuole continuare a costruire per il futuro della regione. Priorità è la necessità di garantire strade e città sicure su tutto il territorio regionale, con sempre più presidi e controlli nei luoghi più affollati e particolarmente sensibili, affrontando concretamente il tema della microcriminalità e riportando ordine e rispetto delle regole al centro dell'agenda politica". Così una nota della Segreteria della Lega Lazio.

"Serve continuare a garantire capacità di buon governo nel Lazio, coesione e stabilità - prosegue - attraverso l'unità del centrodestra che è valore assoluto e condizione imprescindibile per il futuro del Lazio. Centrali per una visione strategica di futuro, anche il sostegno al tessuto produttivo per rafforzare l'economia e i salari, la sanità per risolvere odiose liste d'attesa, lo strumento delle Zone Economiche Speciali, l'impegno su infrastrutture moderne e sicure in linea con il buon lavoro del ministro Salvini, incluse opere strategiche come il collegamento Orte-Civitavecchia, la Roma-Latina, la chiusura dell'anello ferroviario della Capitale, l'aeroporto di Fiumicino, la Cisterna-Valmontone, gli interventi sui Monti Lepini e la Pedemontana di Formia".

"Fondamentale è anche la tutela delle comunità, garantendo una presenza del partito sul territorio attraverso un maggiore radicamento. A questo proposito sarà necessario anche garantire una legge elettorale regionale che non penalizzi interi territori nell'essere rappresentati nell'istituzione più prossima ai cittadini. Da qui ai prossimi mesi, il partito andrà avanti con le consultazioni territoriali, ascoltando amministratori, associazioni, categorie produttive e cittadini al fine di rafforzare ancora di più il radicamento politico e istituzionale", conclude la nota.