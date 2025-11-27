Governo: Bignami, 'odio social contro Santanchè, da deputati FdI solidarietà'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "A nome di tutti i deputati di Fratelli d'Italia desidero esprimere solidarietà a Daniela Santanchè vittima dell'ennesimo leone da tastiera, che dietro l'anonimato ha dato sfogo a un intollerabile odio social. Bene l'immediato intervento della Digos e mi auguro che il responsabile sia prontamente individuato e punito". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

"Episodi come questi vanno combattuti con fermezza. Sono certo che Daniela Santanchè continuerà a svolgere il suo importante ruolo con lo stesso impegno e professionalità che ha messo finora, e che ha consentito al turismo italiano di cogliere importanti risultati e successi", conclude.