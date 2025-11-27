Fisco: Gdf Milano scopre evasione da 2 mln euro su voli privati, multate 100 compagnie

27 novembre 2025 a

a

a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Scoperta un'evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati e sanzionate 100 compagnie aeree straniere. L'operazione condotta dalla Guardia di finanza del Gruppo di Linate (Milano) si è concentrata sul mancato versamento dell'imposta che i passeggeri di voli privati corrispondono alle compagnie aeree che forniscono il servizio di aerotaxi.

Partendo dal monitoraggio dei voli operati da circa 100 compagnie aeree private straniere, è stata condotta un'analisi incrociando le informazioni relative al traffico aereo con quelle contenute nelle banche dati in uso alle Fiamme Gialle. "I controlli - dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano - hanno interessato oltre 5.150 voli per i quali le compagnie aeree estere hanno omesso il versamento dell'imposta, nonostante questa fosse stata regolarmente corrisposta da oltre 16 mila viaggiatori che nel 2025 hanno fruito del servizio di aerotaxi".

Si tratta di uno specifico tributo, parametrato al numero di passeggeri e alla tratta percorsa, che rientra tra le cosiddette imposte 'green', concepite per incidere economicamente su servizi con un potenziale impatto negativo sull'ecosistema, il cui gettito è destinato alla tutela ambientale.