Difesa: Lupi (Nm), 'leva solo volontaria e con forte sostegno parlamentare'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La situazione internazionale è molto delicata, solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile immaginare una guerra in Europa. E' chiaro che di fronte a questo scenario le parole del ministro della Difesa vanno ascoltate attentamente. Nessuno vuole mandare i nostri ragazzi al fronte e siamo contrari all'invio di truppe italiane in Ucraina". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"In ogni caso siamo convinti che serva una seria riflessione in Parlamento sul potenziamento delle nostre capacità difensive, senza slogan e con la consapevolezza che si tratta di una scelta importante per garantire la nostra sicurezza, a partire da quella cyber. Per quanto ci riguarda siamo favorevoli alla leva ma solo se su base volontaria e riteniamo prioritario puntare su una difesa europea. Bene ha fatto Crosetto a porre la questione", conclude.