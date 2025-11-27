C.sinistra: Schlein, 'io contro Jobs Act ma bene ora anche Iv per salario minimo'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Sicuramente sulle liste l'abbiamo fatta ed era un principio condiviso tra me e tutte le altre forze di coalizione. È successo anche in Puglia, ad esempio, dove non a caso non c'è stato nemmeno uno dei cosiddetti impresentabili dentro alle liste pugliesi". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita a chi le chiede se sia pronta a stringere alleanza senza fare troppe 'analisi del sangue'.

"Questo lavoro si fa, ma sono discorsi completamente diversi. Io penso che quello che ci deve tenere insieme è un programma condiviso. Voglio farle un esempio. Sulla manovra, insieme a tutte le forze di questa coalizione progressista, Dal Movimento 5 Stelle fino ad Italia Viva abbiamo presentato 16 emendamenti condivisi. Ora, le battaglie che io ho fatto sul tema del lavoro contro le politiche di Matteo Renzi penso che siano chiare ed evidenti a tutte, ma io trovo positivo che in questi emendamenti ci sia anche la nostra proposta di salario minimo che questa volta ha firmato anche Italia Viva".