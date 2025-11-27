Banche: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati a Milano per Mps-Mediobanca (2)

27 novembre 2025 a

a

a

(Adnkronos) - Da quanto si apprende ci sono attività in corso da parte della Guardia di finanza di Milano. Anche il gruppo Caltagirone e la Delfin, come persone giuridiche, sono indagate in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'inchiesta del procuratore aggiunto di Milano Roberto Pellicano e dei pm Giovanni Polizzi e Luca Gaglio. L'accordo non dichiarato al mercato (secondo la tesi della procura) sulla scalata a Mediobanca sarebbe stato celato in particolare alle autorità di vigilanza Consob, Banca centrale europea e Ivass.