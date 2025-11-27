Banche: Bivona, 'bene indagini pm Milano anche se tardive' su Mos-Mediobanca

27 novembre 2025 a

a

a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - "Naturalmente è un fatto positivo (anche se tardivo) che la Procura della Repubblica abbia finalmente contestato il concorso e la manipolazione informativa a Lovaglio, Caltagirone e Milleri, da me ripetutamente denunciati. Tra il 14 luglio e il 10 ottobre ho presentato otto esposti alla Procura di Milano". Lo afferma Giuseppe Bivona, partner di Bluebell azionista sia di Monte dei Paschi di Siena che di Mediobanca, dopo la notizia che risultano tre persone e due società indagate per la scalata di Mps a Mediobanca.

Bivona annuncia anche che è pronto a presentare un "nono" esposto, "questa volta contestando le presunte false comunicazioni sociali e la manipolazione informativa imputabili a Lovaglio riguardo alla trimestrale al 30 settembre 2025, per la rappresentazione che ritengo falsa e ingannevole con cui Mps avrebbe riportato in bilancio l'operazione Mediobanca".