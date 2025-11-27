Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Ai, Bosio (Samsung Electronics Italia): "Obiettivo non lasciare indietro nessuno"

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "L'Ia deve trasformarsi in valore concreto, per le persone e per le imprese, noi lo facciamo rendendola accessibile a tutti, sentiamo la responsabilità di non lasciare indietro nessuno". Lo dichiara Antonio Bosio, head of B2B center of excellence Samsung Electronics Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale', in corso oggi a Palazzo dell'Informazione a Roma.

Dai blog