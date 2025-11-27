Natalità: Mattarella, incide su sostenibilità conti pubblici e coesione intergenerazionale'**

27 novembre 2025 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Gli effetti strutturali degli squilibri sono noti su tutti i terreni: quello sociale, del sistema di Welfare; quello economico-occupazionale. Sono questioni che attengono anzitutto ai beni immateriali della comunità, al suo grado di civiltà, di coesione sociale. Il 'rinnovo generazionale debole' inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici, oltre che sulla coesione intergenerazionale. È positivo che le istituzioni del Paese si siano posti l'interrogativo di come trasformare la consapevolezza dell'esistenza di un problema in azioni: il lavoro della commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica mi auguro che possa essere utile allo scopo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla quinta edizione degli Stati generali della natalità.