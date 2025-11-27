L.elettorale: Schlein, 'se proposta la vedremo ma no a riforme fatte per convenienza'**

27 novembre 2025 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Noi non siamo favorevoli a fare una riforma della legge elettorale che la destra propone oggi per convenienza. Dopodiché non ci hanno ancora proposto nulla di concreto. Se lo faranno, come sempre, da forza responsabile noi esamineremo quello che ci propongono. Però i presupposti sono entrambi sbagliati". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

"Uno è la paura di perdere, tant'è che l'hanno rilanciata appena hanno visto che abbiamo vinto le elezioni in Puglia e in Campania. Secondo, l'altro presupposto anche dietro questa proposta è il premierato. che è una riforma che noi contrastiamo duramente, perché accentra ancora di più il potere nelle mani di chi guida il governo, a scapito delle prerogative del Parlamento e di quelle del Presidente della Repubblica, che per noi non si toccano".