Manovra: Conte, 'Confindustria finalmente alza la voce, dazi e bollette tenaglia infernale'

Roma, 26 (Adnkronos) - "Attenzione. Con l'acqua alla gola, 31 mesi di crollo della produzione industriale su 35 di Governo, aumento della pressione fiscale e boom di cassa integrazione anche Confindustria si è svegliata dentro il mondo delle favole e dei record raccontati dal Governo". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Finalmente alzano la voce sul tema delle bollette, su cui il Governo respinge continuamente le nostre proposte. Dice Confindustria: 'Siamo preoccupati. Avevamo chiesto un intervento deciso del governo dal punto di vista energetico, ma non vediamo né il senso di urgenza né il coraggio. Già a maggio la premier Meloni aveva promesso un'azione molto forte sul tema energetico ma ciò non è ancora avvenuto'. Come sui dazi, su cui da aprile si aspettano 25 miliardi promessi da Meloni alle imprese, che iniziano a chiudere e a delocalizzare in Lombardia. Dazi più bollette superiori di almeno il 30% a quelle che si pagano in altri Paesi europei: una tenaglia infernale per imprese e lavoratori. E al Governo saltellano".