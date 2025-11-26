L.elettorale: Rosato, 'Rosatellum? Gli do 8 come voto ma io sono per proporzionale'

26 novembre 2025 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Io padre del ‘Rosatellum'? “Difendo il percorso che abbiamo fatto, in aula nel 2017 ci fu un tradimento di un pezzo del Pd e del M5S a causa del quale abbiamo ripiegato sul sistema misto. Io, però sono per il proporzionale, che è il sistema migliore. Che voto do al mio Rosatellum? Un otto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il parlamentare di Azione Ettore Rosato, intervistato da Giorgio Lauro.