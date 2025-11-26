L.elettorale: Boccia, 'destra vuole cambiarla perché pensa di perdere'

26 novembre 2025 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Sulla legge elettorale siamo alla solita destra, quando pensano di perdere vogliono cambiare le regole del gioco. All'improvviso, dopo queste regionali che hanno segnato la disfatta della destra pensano di poter restare a galla cambiando la legge elettorale". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, ai microfoni di Rai News24.

"E' necessario cambiare la legge elettorale? A me questa legge elettorale non è mai piaciuta semplicemente perché non consente la scelta diretta degli eletti, ma una cosa è avere delle modifiche da proporre, un'altra è volere cambiare l'impianto della legge elettorale perché si ha paura di perdere le elezioni, come vuole fare la destra. E quindi ci dicano esattamente cosa intendono fare, non si può cambiare la legge elettorale ogni volta che si pensa di perdere. Lo fece Calderoli e il risultato lo ricordiamo tutti, con il Porcellum che ha fatto disastri e ha prodotto l'antipolitica in Italia. Invece di occuparsi di legge elettorale consiglio loro di preoccuparsi del Paese e di migliorare han pessima manovra di bilancio".