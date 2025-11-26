Ucraina: Ushakov, 'Witkoff verrà a Mosca la prossima settimana'**

26 novembre 2025 a

Mosca, 26 nov. (Adnkronos) - "È stato raggiunto un accordo preliminare per la visita a Mosca dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, la prossima settimana". Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov al giornalista del Vgtrk Pavel Zarubin, aggiungendo che Witkoff sarà accompagnato da "un certo numero di rappresentanti dell'amministrazione statunitense coinvolti negli affari ucraini".