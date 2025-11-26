Ucraina: media, 'Witkoff propose a Ushakov di collaborare a stesura piano pace'**

26 novembre 2025 a

a

a

Washington, 26 nov. (Adnkronos) - Steve Whitkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ebbe una conversazione, circa un mese fa, con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, al quale propose di collaborare alla stesura di un piano di pace per l'Ucraina, simile a quello formulato per Gaza. Lo scrive il Guardian, citando una trascrizione della conversazione telefonica avvenuta fra i due e ottenuta da Bloomberg. Nel corso della telefonata di 5 minuti del 14 ottobre, Witkoff suggerì che, per raggiungere la pace in Ucraina, sarebbe stato necessario che la Russia acquisisse il controllo del Donetsk e procedesse a un possibile separato scambio territoriale.

"Ora, io so cosa ci vorrà per raggiungere un accordo di pace: Donetsk e forse uno scambio di territori da qualche parte", disse l'inviato di Trump sottolineando di ritenere necessarie le concessioni territoriali e dando al contempo indicazioni 'tattiche' su come Putin avrebbe dovuto sollevare l'argomento con Trump, oltre a suggerire una conversazione telefonica con il presidente Usa prima della visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca che sarebbe avvenuta poco dopo, la stessa settimana. "Dico che invece di parlare in questo modo, parliamo con più speranza, perché credo che arriveremo a un accordo qui", disse ancora Whitkoff, menzionando l'accordo di Gaza: "Abbiamo elaborato un piano in 20 punti e penso che sia quello che dobbiamo fare con te".