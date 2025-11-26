Riforme: Braga, 'torna il premierato, prove di forza in maggioranza'**

26 novembre 2025 a

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "L'esito del voto arriva in Parlamento, è questo il vero scossone: su richiesta del governo torna il premierato alla Camera a gennaio". Lo ha detto la capigruppo del Pd Chiara Braga al termine della capigruppo di Montecitorio.

"Meloni alza la voce, il governo ha richiesto e riafferma la bandiera del premierato per una donna sola al comando, il patto di potere che li unisce traballa e si costruisce su prove di forza -ha aggiunto Braga-. Noi ci opporremo a una riforma che scardina i capisaldi della democrazia parlamentare e mette sotto attacco il ruolo del presidente della Repubblica e che fa parte di un disegno che contrastiamo da tempo".