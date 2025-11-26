Fdi: Conte, Renzi e Calenda saranno ad Atreju, Bonelli 'se vado? Aspetto di sapere data'**

26 novembre 2025 a

a

a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia ha invitato a partecipare ad Atreju, la festa del partito che si svolge sotto le feste natalizie, oltre che la segretaria del Partito democratico, anche gli altri leader delle opposizioni.

Se Elly Schlein ha detto che ci sarà solo a patto di avere un confronto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda, andranno sicuramente. Diverso è il discorso per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i due frontman di Avs sono stati invitati. "Se vado? Mi devono dire la data, per cui ancora non so", dice Bonelli interpellato alla Camera.