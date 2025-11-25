Violenza su donne: Mattarella, 'libertà donne conquista da difendere ogni giorno'

25 novembre 2025 a

Roma, (Adnkronos) - "Nel 65° anniversario dell'assassinio delle sorelle Mirabal, torturate e uccise il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana – oggi, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - la loro scelta di opporsi alla dittatura continua a ispirare intere generazioni, ricordandoci che libertà e protagonismo delle donne sono conquiste collettive da difendere e consolidare ogni giorno". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.