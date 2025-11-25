Violenza su donne: Gasparri, 'condivido parole Bongiorno, importante è impegno continuativo'

25 novembre 2025 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Le giornate di ricordo sono utili come richiamo alla memoria e all'impegno sociale, ma poi ci sono 365 giorni in un anno, e non c'è un giorno in cui siamo meno attenti di altri a un determinato tema. L'importante, quindi, è l'impegno continuativo. Per quanto riguarda la norma in esame, io non saprei dire meglio di come ha detto prima la senatrice Bongiorno su quanto è accaduto nelle ultime ore". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula al Senato.

"Avevo chiesto agli uffici il resoconto stenografico - prosegue - e non mi sarei vergognato di rileggere parola per parola le cose che ha detto Giulia Bongiorno poco fa, perché è una donna impegnata nella lotta alla violenza contro le donne anche nel mondo associativo, comunicativo, oltre che giurista insigne. Quindi, se si potesse fare, idealmente aderirei ad ogni sua parola perché la legge va fatta presto, ma non per forza oggi. Noi vogliamo punire di più la violenza con la norma che ci arriva dalla Camera, ma vogliamo farlo nella certezza del diritto".

"Quindi le parole della senatrice Bongiorno, la cui competenza, il cui impegno, le cui qualità sono indiscutibili su questo versante, esprimono la posizione di tutto il gruppo di Forza Italia, che collaborerà con lei attivamente per una norma ancora più forte, ma chiara e applicabile a tutela delle donne contro ogni fenomeno di violenza", conclude.