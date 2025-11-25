Ucraina: Kiev, 'attacchi russi sono risposta terroristica di Putin a piano Usa'

25 novembre 2025 a

Kiev, 25 nov. (Adnkronos/Afp) - Una "reazione terroristica" al piano americano volto a porre fine alla guerra. Il ministro degli Esteri ucraino Andriï Sybiga ha descritto con queste parole su X gli attacchi russi che nella notte hanno causato almeno sei morti a Kiev. "Putin - ha aggiunto - ha mostrato la propria reazione terroristica alle proposte di pace degli Stati Uniti e del presidente Trump, lanciando una raffica di missili e droni sull'Ucraina".