Sanità, Mantoan: "Al Forum Risk Management analisi dei problemi attuali per affrontarli"

25 novembre 2025 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "All'interno del panel di inaugurazione di questa 20esima edizione faremo una disamina dei problemi attuali della sanità e come potrebbero essere affrontati, se con una riforma strutturale del sistema sanitario o se, invece, è possibile mantenere l'attuale sistema con dei correttivi". Così Domenico Mantoan, amministratore delegato dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e consigliere del ministro, alla XX edizione del Forum Risk Management in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.

Per 4 giorni la sanità italiana si è data appuntamento per discutere e proporre soluzioni innovative per l'intero sistema salute. "Oggi il tema fondamentale è l'abbandono" delle cure "di 5 milioni di italiani, ma anche il tema delle liste di attesa e il finanziamento del sistema sanitario. Questi saranno i temi di discussione in questi giorni", sottolinea Mantoan.