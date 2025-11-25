Roma: Roscani (FdI), 'dopo 15 anni Consulta provinciale degli studenti torna a destra'

25 novembre 2025 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Dopo più di 15 anni la destra giovanile torna a vincere la Consulta provinciale degli studenti di Roma. È un risultato storico che rispedisce al mittente la narrazione della sinistra che vorrebbe raccontare una destra contro la scuola e contro gli studenti. La risposta però arriva chiara proprio dagli studenti. Voglio fare gli auguri di buon lavoro a Riccardo Maola, nuovo presidente della Consulta provinciale degli studenti, a tutti gli eletti in consiglio e ai ragazzi che hanno conquistato un risultato straordinario". Così Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale.

"Rappresentare decine di migliaia di studenti romani - prosegue - è una grande responsabilità. La loro vittoria, oltre ad un nuovo avviso di sfratto al sindaco Gualtieri, espressione di una sinistra romana bocciata anche nelle scuole, è anche un messaggio chiaro e la migliore risposta a quanto accaduto proprio ieri a Susa in Toscana, dove i centri sociali hanno tentato con la violenza di impedire la presentazione di un libro su Sergio Ramelli, un ragazzo di destra ucciso dall'odio politico".

"Da una parte c'è una sinistra estrema che ancora oggi prova a zittire chi non la pensa come loro, dall'altra ci sono i volti puliti dei giovani di destra: che raccolgono consensi, rifiutano la cultura dell'intimidazione, isolano le frange più violente. Sono i giovani che credono, che si rimboccano le maniche e hanno il privilegio di essere esempio per la propria generazione", conclude.