Regionali: FI, 'positivo consolidamento del movimento azzurro'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Anche al termine di questa ultima tornata di elezioni regionali non possiamo che evidenziare il positivo consolidamento del movimento azzurro, sia in termini di consenso percentuale, sia in relazione al numero di seggi ottenuti rispetto alle precedenti elezioni nelle diverse realtà chiamate al voto". Così i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri.

"Tra Veneto, Puglia e Campania Forza Italia ha registrato un aumento del 28,3% dei voti rispetto al 2020. I risultati positivi ottenuti nel corso del 2025 sono frutto dell'impegno politico serio e coerente del segretario nazionale, Antonio Tajani, e della classe dirigente azzurra che, dal livello nazionale ai territori, si sta dimostrando forza di governo rassicurante e responsabile e sta lavorando per perseguire gli obiettivi ambiziosi che lo stesso Tajani ha indicato", conclude.