Regionali: Bergamini (FI), 'quadro positivo, avanti con ancora maggiore impegno'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Alla conclusione di questa tornata di elezioni regionali, l'analisi del voto restituisce un quadro positivo per Forza Italia. In tutte le regioni chiamate alle urne si registra un dato chiaro: il nostro movimento continua a crescere, consolidando la propria presenza e ampliando il proprio spazio politico. Si tratta di un segnale che ci conferma come il lavoro svolto stia producendo risultati concreti”. Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

“In Veneto e in Campania abbiamo raddoppiato i consensi, in Puglia siamo cresciuti. Questi numeri, uniti ai risultati positivi delle consultazioni dei mesi precedenti, confermano la solidità del percorso politico che stiamo portando avanti, e sono frutto del grande impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani e di tutta la nostra classe dirigente, nazionale e locale. Forza Italia si conferma una forza politica affidabile, concreta e orientata al buon governo, capace di interpretare le esigenze dei cittadini. La direzione intrapresa è quella giusta, proseguiamo con ancora più impegno e determinazione per arrivare a un ottimo risultato alle prossime elezioni politiche”, conclude.