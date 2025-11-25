Mo: Onu, 'dal cessate il fuoco uccisi da Idf in Libano almeno 127 civili'

25 novembre 2025 a

Ginevra, 25 nov. (Adnkronos) - Almeno 127 civili sono stati uccisi negli attacchi delle Idf in Libano dopo il cessate il fuoco di quasi un anno fa. Lo ha riferito durante una conferenza stampa a Ginevra l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, chiedendo un'indagine e il rispetto della tregua. "A quasi un anno dal cessate il fuoco concordato tra Libano e Israele, continuiamo ad assistere a crescenti attacchi da parte dell'esercito israeliano, che hanno causato l'uccisione di civili e la distruzione di obiettivi civili in Libano, insieme alle allarmanti minacce di un'offensiva più ampia e intensificata", ha affermato Thameen Al-Kheetan, portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, aggiungendo che il numero include i decessi verificati, ma che reale potrebbe essere più alto.