L.elettorale: Nevi (FI), 'proporzionale con premio maggioranza per evitare papocchi'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Siamo favorevoli a costruire un sistema che dia stabilità. Penso al proporzionale ma con premio di maggioranza per evitare papocchi dopo il voto visto che in Italia governare con questa sinistra sarebbe impossibile. Serve un sistema che consenta ai cittadini di scegliere da chi essere governati". Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi sulla legge elettorale, intervistato da Affaritaliani.

Riguardo al nome del candidato premier sulla scheda, "noi siamo affezionati al metodo attuale e cioè chi prende più voti va a fare il presidente del Consiglio. Un sistema che aumenta il tiraggio di tutti i partiti del Centrodestra. Senza drammi e problemi ci sarà una discussione nella maggioranza e auspichiamo che si possa scrivere la legge elettorale insieme a una parte o a tutta l'opposizione". "Siamo convinti che dopo le prossime Politiche governeremo insieme per altri cinque anni", conclude.