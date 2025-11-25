Ferragni: influencer a processo, 'fatto tutto in buona fede' (2)

25 novembre 2025 a

(Adnkronos) - Ferragni, rivolgendosi al giudice Ilio Mannucci Pacini, ha snocciolato le numerose attività benefiche che l'hanno vista protagonista nel corso degli anni. Un racconto fatto con "grande trasparenza" spiega il difensore Giuseppe Iannaccone che nella prossima udienza, in programma il 19 dicembre, farà la sua requisitoria: "Spiegheremo il perché di certe scelte e l'innocenza di Chiara". L'influencer, presente come la scorsa volta in aula, ha concesso solo una battuta ai numerosi giornalisti che l'hanno aspettata per ore: "Sono fiduciosa, non posso dire altro".

Il nocciolo del processo è legato ai contratti stipulati tra le aziende di prodotti e quelle riconducibili l'influencer da oltre 28 milioni di follower. Per l'accusa, le operazioni con intenti benefici sono state veicolate con messaggi video non chiari capaci di condizionare "in modo ingannevole" il consumatore inducendolo all'acquisto di un prodotto a prezzo maggiorato perché convinto di fare del bene.

Nel processo che si svolge con rito abbreviato, il giudice ha ammesso come parte civile la 'Casa del consumatore', rappresentata dall'avvocato Aniello Chianese, il quale si è riservato di quantificare il danno per gli acquirenti del pandoro e ha ricordato che "ci sono tantissime mail che dimostrano il ruolo delle società Ferragni e come la vendita sia sempre stata scissa dall'attività di beneficenza con un grave danno per i consumatori".