Femminicidio: Pd, 'sì convinto al Ddl ma il reato da solo basta'

25 novembre 2025 a

a

a

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Voteremo convintamente il provvedimento. Stiamo dando un segnale: insieme maggioranza e opposizione è un fatto potente, un messaggio che lo Stato c'è. E' un atto dovuto alle famiglie delle vittime". Lo ha detto la deputata del Pd Rachele Scarpa nella discussione in aula alla Camera sul Ddl che introduce il reato di femminicidio.

"Ma la verità è che non possiamo usare questa legge per pulirci la coscienza, il reato da solo non fermerà il femminicidio. Se limitiamo alla repressione, se pensiamo che la deterrenza e la minaccia della pena possano essere la risposta principale i nostri 'mai più' risuoneranno vuoti", ha detto ancora Scarpa sottolineando: "Dobbiamo trovare il coraggio di parlare di educazione all'affettività".