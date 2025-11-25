Comunicazione, Sagone (Adc Group): "Eventi sono motore di sviluppo economia"

25 novembre 2025 a

Roma, 21 nov.(Adnkronos) - "La Live Communication Week, attraverso i suoi due premi — uno italiano e uno mondiale, il Bea Italia e il Bea World — rappresenta la comunicazione delle aziende e delle agenzie che fanno degli eventi una vera e propria industria". Così Salvatore Sagone, presidente di Adc Group, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, alla serata conclusiva della XXII edizione del Bea Italia, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Centinaia di agenzie presentano i propri progetti, giudicati da giurie composte da brand di tutti i settori merceologici, che esprimono la potenza industriale degli eventi". Sagone ha definito gli eventi "un motore di sviluppo dell'economia e di promozione del Made in Italy nel mondo", ricordando le professionalità impiegate nei grandi appuntamenti internazionali. "Celebriamo i migliori eventi dell'anno e un'industria che cresce a ritmi molto interessanti, a due cifre", ha concluso.