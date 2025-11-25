Scuola: Mattarella, 'bene Province su Pnrr, non interrompere adeguamento edifici'**

25 novembre 2025 a

Lecce, 25 nov. (Adnkronos) - "Le Province, chiamate all'attuazione di parti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, stanno portando a compimento con efficacia il loro compito, riguardante soprattutto l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici scolastici. Tema assolutamente prioritario. Un'opera che non può essere interrotta". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia.