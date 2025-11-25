**M5S: Conte lancia 'cantiere' 5 Stelle per programma politiche 2027**
Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Un 'cantiere' M5S, un confronto interno, per definire le priorità di programma da portare poi al tavolo con altri partiti del campo progressista. Giuseppe Conte via social annuncia l'avvio dei lavori. "Apriamo il cantiere di un nuovo programma di forte cambiamento, di proposte forti per i nostri giovani, per l'Italia, per l'Europa. Quello che uscirà da questo nostro processo di apertura ai cittadini e alle istanze dal basso lo porterò poi nel confronto con le altre forze politiche del campo progressista per dare al Paese un nuovo programma di Governo", scrive il leader M5S.