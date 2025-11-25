Confartigianato: Mattarella, 'fattore di coesione sociale'**

25 novembre 2025 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "L'artigianato e le piccole e medie imprese costituiscono settori strategici dell'economia nazionale e fungono da leva per lo sviluppo del sistema Paese. La capacità di adattamento delle piccole imprese e degli artigiani, la loro flessibilità, la capacità di innovazione, sono caratteristiche che favoriscono l'incremento di valore delle filiere produttive. L'imprenditorialità artigiana è un significativo veicolo di coesione sociale, agendo da catalizzatore soprattutto per le aree soggette a progressivi fenomeni di spopolamento". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confartigianato imprese, Marco Granelli, in occasione dell'assemblea annuale.

"La tradizione produttiva italiana, veicolo essenziale di affermazione del Made in Italy nel mondo, trova, nell'artigianato, il primo banco di prova. L'artigianato -prosegue il Capo dello Stato- è dunque un patrimonio di valori e competenze da sostenere, da tutelare per poter trasmettere alle future generazioni un modello virtuoso e di eccellenza del sistema produttivo nazionale".