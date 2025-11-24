Violenza su donne: Milano, aumentano maltrattamenti in famiglia

24 novembre 2025 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Aumenta il numero delle donne che denunciano di essere vittima di violenza e in particolare aumentano i maltrattamenti in famiglia: +30% in tre anni. Sono i dati forniti dalla Procura di Milano alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I maltrattamenti tra le mura domestiche passano da 2.373 a 3.126, con una differenza in termini assoluti dei fascicoli di 753. Sostanzialmente stabile lo stalking (1.498), mentre sono in calo le denunce per il reato di revenge porn (134).

Numeri che nascondono storie, come quelle dei femminicidi che hanno riempito le pagine delle cronache milanesi e nazionali. In ordine cronologico viene ricordato l'omicidio di Amina Sailouhi uccisa dal marito davanti alla figlia minore il 3 maggio scorso a Settala, il delitto di Jhoanna Nataly Quintanilla uccisa dal compagno e nascosta in un borsone poi trovato nelle campagne di Cassano d'Adda, la storia di Sueli Leal Barbosa che si è lanciata dalla finestra per scappare alle fiamme appiccate dal compagno nell'appartamento; fino ai casi più recenti con il femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, ammazzata a coltellate sul pianerottolo di casa dall'ex fidanzato e Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa dall'ex.