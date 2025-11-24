Violenza su donne: Mieli (FdI), 'governo fin da subito ha lavorato seriamente su nuove norme'

24 novembre 2025 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Oltre alla politica c'è tanta società civile che si batte per contrastare la violenza sulle donne. L'iniziativa dell'associazione 'Salva mamme', ad esempio, è davvero importante, perché fornisce un aiuto concreto alle donne che affrontano quel dramma. Poi c'è il Governo che fin dal primo giorno dal suo insediamento ha lavorato seriamente su questo tema. Ha approvato nuove norme, stanziato 80,2 milioni per i piani anti violenza, il doppio dei governi precedenti, e reso strutturali oltre 11 milioni per il reddito di libertà". Così la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, responsabile nazionale del dipartimento Pari Opportunità di FdI, durante il convegno in Senato ‘L'amore non è violenza'.

"Un lavoro che proseguirà con la stessa determinazione, ma che non può bastare da solo. Serve infatti anche più coerenza da parte di quelli che scendono in piazza contro i femminicidi ma inneggiano ai ‘Melonicidi'. Azioni gravissime che dovrebbero essere condannate da tutti", conclude.