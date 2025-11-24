Regionali: Zan (Pd), 'linea unitaria di Schlein è risultata vincente, oggi soffia vento nuovo'

24 novembre 2025 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "I risultati delle elezioni di oggi parlano chiaro: Meloni perde, noi vinciamo. In Puglia e Campania il centrosinistra trionfa, e in Campania lo fa battendo un candidato che è espressione diretta del Governo. In Veneto il Pd conquista un risultato solido, impossibile da ignorare. E oggi soffia un nuovo vento che parte dal Sud, arriva al Nord e spazza via la propaganda della destra. Quando il centrosinistra è unito la vittoria non è uno slogan: è un fatto". Così in una nota Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.