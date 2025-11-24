Regionali: Speranza, 'destra si batte ma serve che persone tornino a credere in politica'

24 novembre 2025 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Due belle vittorie in Campania e in Puglia e un risultato comunque migliore di 5 anni fa in Veneto. Questo ci dice che la destra si può battere. Ma serve ancora uno sforzo enorme soprattutto per riportare le persone a credere nella politica. Nelle tre regioni al voto la partecipazione è crollata drammaticamente. Credo che questo sia il problema più grande che abbiamo. Nessuno dovrebbe sottovalutarlo". Lo scrive sui social il deputato del Pd, Roberto Speranza, commentando i risultati delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.