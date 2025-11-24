Regionali: Ricciardi (Pd), 'attenzione alle analisi affrettate su astensionismo'

24 novembre 2025 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Di fronte ai risultati delle elezioni regionali di oggi, invito tutti a evitare analisi affrettate sull'astensionismo. I numeri dell'affluenza non possono essere letti senza considerare un dato strutturale: oltre il 25% degli elettori risulta iscritto all'Aire, a cui si somma un numero significativo di studenti e lavoratori fuori sede che mantengono la residenza nel comune d'origine ma spesso non rientrano per votare. È evidente che, in queste condizioni, l'astensione apparente non coincide con quella reale". Così Toni Ricciardi, vice capogruppo del Partito democratico alla Camera.

"Se non teniamo conto dell'impatto dell'Aire e della mobilità interna - prosegue - rischiamo di trarre conclusioni sbagliate e di alimentare una narrazione distorta sulla partecipazione democratica. Non è un dettaglio, ma una componente decisiva del corpo elettorale: milioni di cittadini che, pur formalmente iscritti nelle liste, non hanno la possibilità concreta o le condizioni logistiche per esercitare il voto".

Serve ora "una riflessione politica e istituzionale vera, non un lamento rituale sull'astensionismo. Dobbiamo intervenire con misure che rendano più accessibile il voto agli italiani all'estero, e finalmente riconoscere un diritto pieno anche ai fuori sede, che rappresentano una parte dinamica e vitale del Paese. Il Pd continuerà a lavorare per una democrazia che non lasci indietro nessuno. Perché la partecipazione non si invoca: si costruisce con serietà, rimuovendo gli ostacoli strutturali che oggi penalizzano milioni di cittadini", conclude.