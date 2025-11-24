Regionali: Paita (Iv), 'uniti si vince, lavoriamo per mandare Meloni a casa'

24 novembre 2025 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Le nette vittorie di Decaro, a valanga in Puglia, e di Fico in Campania confermano quanto andiamo ripetendo da mesi: la coalizione di centro sinistra diventa credibile se si presenta unita e se ha, al suo interno, una componente riformista forte e visibile. Giorgia Meloni è molto preoccupata per l'entità della sconfitta che si profila per i suoi candidati, e per il fatto che l'alternativa al governo della destra già c'è. La premier si è accorta che, con lo schema attuale, nel 2027 perderà infatti e' già partita la corsa a modificare la legge elettorale. La favola della Meloni imbattibile è finita. Ora lavoriamo per mandarla a casa". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.