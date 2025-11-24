Regionali: Fornaro, 'per le prossime politiche partita assolutamente aperta'

24 novembre 2025 a

a

a

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "I risultati delle sei regioni chiamate al voto nel 2025, comprese Campania, Puglia e Veneto che hanno appena chiuso i seggi, confermano che la partita per le prossime elezioni politiche è assolutamente aperta". Lo dice Federico Fornaro, deputato del Pd.

"L'alleanza progressista con il fondamentale contributo del PD, che cresce in % sulle precedenti regionali, ha dimostrato di essere competitiva se si continuerà ad essere, come ci ricorda sempre Elly Schlein, «testardamente unitari» -prosegue Fornaro-. Adesso è necessario lavorare per costruire una piattaforma politica e programmatica capace di essere attrattiva e credibile anche per quella parte di elettorato che sempre più spesso sceglie di astenersi in tutte le consultazioni ma non alle politiche. Sarà tra questi milioni di elettori intermittenti che si giocherà la partita per vincere le prossime politiche”.